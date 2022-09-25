Son Dakika | MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son Dakika | MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

25.09.2022 15:52
Son Dakika | MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.


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Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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