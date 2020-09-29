Muğla'nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerini de tehdit eden orman yangınına, hava ve karadan müdahale ediliyor.

Yatağan ilçesinin Gevenez mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Yakındaki yerleşim yerlerini de tehdit eden alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba gösteriliyor.