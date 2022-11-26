Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 23.09'da yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.4 olarak açıkladı. Deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.
Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 85 kilometre olarak açıkladı.
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