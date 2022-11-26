Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

26.11.2022 23:51

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 23.09'da yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.4 olarak açıkladı. Deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

YERİN 9.9 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

Son dakika: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

KANDİLLİ 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 85 kilometre olarak açıkladı.

Son dakika: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Güncel Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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