Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Muğla'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 23.09'da yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.4 olarak açıkladı. Deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

YERİN 9.9 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 85 kilometre olarak açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...