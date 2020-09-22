Son Dakika: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

Son Dakika: New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberi: New York borsası, güne yükselişle başladı.

Son Dakika: New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 27.180,85 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 3.294,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kazançla 10.855,01 puandan işlem görmeye başladı.

New York borsasında dün negatif bir seyir izleyen endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde bugün toparlanma gösterdi.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, Apple'ın hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Facebook ve Microsoft'un hisseleri ise yüzde 1'e yakın artış kaydetti.

Öte yandan dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Powell, söz konusu sunum metninde, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu yineledi. İstihdam ve genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığına dikkati çeken Powell, ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi

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