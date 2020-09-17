Son dakika... New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi - Son Dakika

Son dakika... New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'nin New York kentinde okulların açılması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına henüz yeterince hazır olunmadığı gerekçesiyle ikinci kez ertelendi.

Son dakika... New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi, System.String[]

NEW ABD'nin New York kentinde okulların açılması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına henüz yeterince hazır olunmadığı gerekçesiyle ikinci kez ertelendi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, pazartesi açılması beklenen okullara, ilkokul öğrencilerinin 29 Eylül'de, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 1 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

De Blasio, okul müdürleri ve öğretmen sendikaları temsilcileri ile saatler süren görüşmeler sonucu okulların açılmaya hala hazır olmadığı sonucuna vardıklarını belirtti.

Temmuzda New York'ta okulların 10 Eylül'de açılmasının planlandığı duyurulmuş ancak de Blasio, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi üzerine okulların 21 Eylül'e ertelendiğini bildirmişti.

New York, 1,800'den fazla okul ve 1 milyonun üzerinde öğrencisi ile ABD'deki en geniş okul sistemine sahip. Kentte hazirandan beri günlük Kovid-19 vaka artışı yüzde 3'ün altında bulunduğu için Dünya Sağlık Örgütü (DSO) standartlarına göre okulların açılabileceği güvenli bölge konumunda bulunuyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre New York eyaleti 480 bin vaka ile ülke genelinde 4'üncü sırada yer alırken, 33 binden fazla can kaybı ile de hala ilk sıradaki yerini koruyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Eylül, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 22:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Kan donduran baba vahşeti! Üç çocuğunu eve kilitleyip 2 gün boyunca işkence yaptı Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
Netflix'in Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı         
19:39
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Kan donduran baba vahşeti! Üç çocuğunu eve kilitleyip 2 gün boyunca işkence yaptı Kan donduran baba vahşeti! Üç çocuğunu eve kilitleyip 2 gün boyunca işkence yaptı         
13:33
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Roma, Diego Perotti için F.Bahçe'den 2,5 milyon euro bonservis istedi Roma, Diego Perotti için F.Bahçe'den 2,5 milyon euro bonservis istedi         
11:58
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi         
10:09
Efsane basketbolcu Maya Moore, 22 yıl sonra tahliye ettirdiği Jonathan Irons ile evlendi Efsane basketbolcu Maya Moore, 22 yıl sonra tahliye ettirdiği Jonathan Irons ile evlendi         
10:06
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti         
09:10
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptıran genç kızın kolu yandı Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptıran genç kızın kolu yandı         
08:51
İki çocuk annesi, aldığı hibeyle güneş enerjisi santrali kurarak eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi İki çocuk annesi, aldığı hibeyle güneş enerjisi santrali kurarak eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 04:14:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei