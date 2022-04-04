Son dakika! Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırının ardından 146 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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Son dakika! Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırının ardından 146 kişiden haber alınamıyor

04.04.2022 16:50
Son dakika! Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırının ardından 146 kişiden haber alınamıyor

Edinilen son dakika haberine göre Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta bir trene düzenlenen bombalı saldırının ardından 146 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta bir trene düzenlenen bombalı saldırının ardından 146 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya Demir Yolu Şirketinin (NRC) Genel Müdürü Fidet Okhiria, yaptığı yazılı açıklamada, Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırının ardından 146 kişiden haber alınamadığını belirtti.

Saldırının ardından 170 kişinin güvende olduğunu anımsatan Okhiria, "Yolcu beyannamesinde bulunan telefon numaralarından 51'i kapalı, 95'i çaldı ama açan olmadı." ifadesini kullandı.

Okhiria, saldırıda ölü sayısının 8 olduğunu kaydederek bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Olay

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Nijerya ordusu, dün eyalette düzenlediği operasyonlarda 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırının ardından 146 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırının ardından 146 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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