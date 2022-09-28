Son dakika haberi | NUSAYBİN KIRSALINDA ODUN TOPLAYANLARA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi | NUSAYBİN KIRSALINDA ODUN TOPLAYANLARA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

28.09.2022 15:38

Son dakika haber: MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Ali Akpınar (56) öldü, Ö.Ş. (28) ise yaralandı.

Nusaybin ilçesi kırsal Üçköy Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde odun toplayan kişilere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda Ali Akpınar ve Ö.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından bölgeye yakın olan Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ali Akpınar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

YORUMLAR
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Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Kaynak: DHA

Ali Akpınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | NUSAYBİN KIRSALINDA ODUN TOPLAYANLARA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | NUSAYBİN KIRSALINDA ODUN TOPLAYANLARA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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