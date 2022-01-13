Üye Girişi
Son dakika! Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı - Son Dakika

Son dakika! Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı

13.01.2022 00:58
Son dakika! Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı

Son dakika haberlerine göre Muğla'da geçen yıl 7 Temmuz'da bisikletiyle evine dönerken, alkollü sürücü Mestan Göksal'ın çarpması sonu hayatını kaybeden Oğuzhan Kemçin davasının 6'ncı duruşmasında karar açıklandı.

Muğla'da geçen yıl 7 Temmuz'da bisikletiyle evine dönerken, alkollü sürücü Mestan Göksal'ın çarpması sonu hayatını kaybeden Oğuzhan Kemçin davasının 6'ncı duruşmasında karar açıklandı. Sanık Mestan Göksal'a iyi hal indirimi uygulanmadan, alkollü araç kullanarak taksirli adam öldürme suçundan toplam 6 yıl hapis cezası verildi.

Muğla Menteşe'de, 7 Temmuz'da alkollü sürücü Mestan Göksal'ın (28) çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in (17) ölümüyle ilgili davanın 6'ncı duruşması görüldü. Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Mestan Göksal, Düğerek Cezaevi'nden SEBGİS sistemiyle katıldı. Duruşmada Oğuzhan Kemçin'in babası Özay Kemçin, annesi Ayşe Kemçin ile ağabeyi Hüseyin Kemçin katıldı.

Çarpışma anında hayatını kaybetti

Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı. Duruşmada, Kemçin'in kazadan sonra hemen müdahale edilseydi yaşayabilme ihtimalinin göz önüne alınarak, çarpılma anıyla ölüm zamanının tam olarak belirlenmesi için 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumundan beklenen raporun geldiği bildirildi. Buna göre, Kemçin'in çarpışma anında beyin sapı yaralanmasından dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Kemçin'in kazadan hemen sonra erken müdahale edilseydi durumunda bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

Karar açıklandı

Mahkeme, 6'ncı duruşmada kararı açıkladı. Buna göre sanık Mestan Göksal, iyi hal indirimi uygulanmadan alkollü olduğu ve taksirli adam öldürme suçundan toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Kemçin'in avukatları Sercan Avcı ile Selahattin Avcı, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle istinat yoluna başvuracaklarını açıklarken, "Sanığın 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ceza bize göre düşük. Bu yönde istinafa gerekli başvurumuzu yapacağız. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Son gelen Adli Tıp raporunda ise olay anında vefat ettiği ortaya çıktı. O nedenle dosya ağır Ceza Mahkemesine gitmedi. Bu da şunu gösteriyor. Aşırı hızla gelip maktule çarptığını gösteriyor. Tahliye edilmemesi bizim için iyi biri durum. Ancak cezanın az olduğunu düşünüyoruz. Bu yönden de istinaf yoluna başvurumuzu yapacağız" dedi.

Baba Özay Kemçin, verilen cezanın acılarını dindirmeyeceğini belirterek, "6 yıl değil, 36 yıl da olsa acımızı azaltmaz. Hakim ve savcılara bir şey demiyorum. Onlar kanuna göre iş yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada sıkıntı olan en son İstanbul Adli Tıp raporu ve karşı taraf buna seviniyor. Alkolün yasak olduğu bir ülkede hatta haram olduğu bir dinin inancın mensubuyuz. Ama çarpınca öldü diye sevinebiliyor karşı taraf. 18 yaşındaki bir çocuğu çarpınca hemen ölmüş diye sevinebiliyor. Buradaki sıkıntı kanunların işlerliği. 6 yıl ceza aldı ama tamamını yatmayacak zaten. Bunun pandemisi var, açık ceza evi var, şartlı tahliyesi var. Onunu için hiçbir ceza sonuçta oğlumu geri getirmeyecek. Böyle bir acıyı Allah kimseye yaşatmasın. İnşallah bu konunlar düzelir bir daha suçsuz yere her kimi öldürürse cezasını fazlası ile alır inşallah" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500

Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp, Muğla, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı - Son Dakika


Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:46 BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?
00:39 Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti
00:13 Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı
00:06 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
23:37 Ünlü oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı
23:23 Bakan Süleyman Soylu'nun "İBB bazı gazetecileri maaşa bağladı" sözlerine Murat Ongun'dan yanıt
22:55 3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti!
22:33 Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü
22:16 Bakan Soylu, canlı yayında gelecek planını anlattı!
22:04 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 01:16:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement