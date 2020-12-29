Son dakika... Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Son dakika... Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

29.12.2020 13:35
Son dakika... Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen sanığın bir çiftin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen sanığın bir çiftin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç'nin, aynı ilçeye bağlı Karaçal Mahallesi'nde Senayi ve Ümit Türedi çiftinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Tanıklardan H.K, Türedi çiftini aynı köyden olmaları nedeniyle tanıdığını, ölümle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını belirtti.

Hayvancılık yaptıklarını ve babasının sanığa düve sattığını anlatan H.K, sanığın kuracağı çiftliğe çalışacak çoban aradığını ve kendisine de bu iş için teklifte bulunduğunu kaydetti.

Sanıkla çalışacağı çiftliğe gittiğini ancak 15 gün sonra çalışabileceğini söylediğini aktaran H.K, "15 gün sonra geldiğimde sanık söylemiş olduğu gibi, çiftliği tellerle çevirmediğini gördüm. Hayvanları sokakta güdemeyeceğimi ilettim. Maktullerin cenazesinin olduğu gün çiftlikte eşim ve çocuğumla kaldım. Maktullerin kim tarafından ne şekilde öldürülüğüne dair bilgim bulunmamaktadır." dedi.

Canlı tavuk satışı yapan tanık B.K. ise sanığı ve maktulleri tanımadığını, söz konusu olayla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Kendisinden iki defa 100'er tavuk alan sanığın, 100 tavuğun parasını vermediğini dile getiren B.K, ilgili yasal izinleri alarak cezaevine gittiğini ve sanıktan tavuk parasını istediğini ifade etti.

B.K, sanığın, parayı Samsun'da bulunan ortağından alabileceğini söylediğini ifade ederek, "Ortağıyla telefonda görüşmemde, sanıkla bir ilişkilerinin olmadığını söyledi, tavukları kime sattıysam parasını da ondan almamı istedi. Daha sonra jandarmanın bilgisi dahilinde çiftliğe giderek tavuklarımı geri aldım. Bunun dışında da bir iletişimim olmadı." diye konuştu.

Sanık Mehmet Ali Ç'nin yeğeni İ.Ç. de tanıklık yapmak istemediğini dile getirerek mahkemeden ayrıldı.

Sanık Mehmet Ali Ç, herhangi bir suretle maktullerin öldürülmesine ilişkin eylemde bulunmadığını ileri sürerek, "Herhangi bir fiil gerçekleştirmedim. Elinize ayağınıza düştüm, kurtarın beni. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Ç, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T. de tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Ç. hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlanmıştı.

Türedi çiftine ilişkin davanın 6 Ekim'de görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Sanık avukatı da mütalaaya karşılık savunma hazırlamak için süre istemişti.

Cinayet, Tavuk, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika


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