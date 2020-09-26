Son dakika! Ordu'da İtfaiye Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Ordu'da, İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı istasyonlardaki araçlar ile şehir turu atıldığı belirtildi.

Açıklamada, daire başkanı Yusuf Çınkıl ve şube müdürlerinin de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ettiği aktarıldı.

Ziyarette konuşan Güler, 306 yıllık köklü geçmişe sahip bir teşkilatın mesai kavramı gözetmeden görev yapan mensuplarının fedakarlıklarının takdire şayan olduğunu vurguladı.

Belediye olarak İtfaiye teşkilatının her türlü ekipman, donanım ve eğitim hizmetleri açısından her geçen gün daha iyi hale getirdiklerini belirten Güler, "İlimiz ve ülkemiz genelinde meydana gelen doğal afetlere, arama kurtarma olaylarına anında ekip çıkartarak müdahale edebilecek kabiliyete sahip bir teşkilatımız var. Biz de fedakar çalışmalarınız için sizlerle hem onur hem gurur duyuyoruz. İnşallah gençler için de rol model olursunuz." ifadesini kullandı.

Çınkıl ise vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gayretli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Açıklamada, Elazığ depreminde 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ı enkaz altından çıkaran, Giresun'un Bulacak ilçesinde kayıp İkranur'un bulunmasını sağlayan, Trabzon ve Giresun'daki sel felaketlerinde arama kurtarma faaliyetlerinde aranılan bir ekip haline gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının, son bir yılda 948 yangın, 102 trafik kazası, 730 kurtarma, 1216 diğer olaylar olmak üzere toplam 2 bin 996 olaya müdahale ederek takdir edilecek başarılara imza attığı kaydedildi.