Son dakika! Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

15.04.2022 17:22
Son dakika! Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

İlçenin İnkur Mahallesi Kastamat mevkisinde Enver Çavuşoğlu (67) yönetiminde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Bir süre sürüklendikten sonra ters dönen araçta bulunan Havva Çavuşoğlu (61) yaralandı.

Çavuşoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tarım, İnkur, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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