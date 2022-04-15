Son dakika! Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
İlçenin İnkur Mahallesi Kastamat mevkisinde Enver Çavuşoğlu (67) yönetiminde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Bir süre sürüklendikten sonra ters dönen araçta bulunan Havva Çavuşoğlu (61) yaralandı.
Çavuşoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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