Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Ünye ve Çaybaşı ilçeleri, Samsun ve İstanbul'da 20 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 9'u Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11'i Ünye Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün desteğiyle uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Ordu, Samsun ve İstanbul'da 20 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanmıştı. Dün bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı.