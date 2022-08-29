AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı - Son Dakika
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AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı

29.08.2022 13:42

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "rüşvet" iddiaları sonucu ismi gündemde olan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eski eşi Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Gözaltı kararı bulunan Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu.

RÜŞVET İDDİALARI TARTIŞMA YARATTI

Sedat Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'i, AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında "rüşvet" istendiğini öne sürdü ve bir belge paylaştı.

ÜNSAL BAN YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Peker'in iddiaları büyük tartışma yaratırken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suç örgütü liderinin rüşvet iddialarının hedefindeki isimlerden biri olan AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, yurt dışı kaçma hazırlığı yaptığı Milas'ta yakalandı.

ARAÇLA SEYİR HALİNDEYKEN YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

EŞİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİYLE PAYLAŞMA SUÇLAMASI

Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergahları kullandığı belirtildi. Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

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Son Dakika Güncel AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı - Son Dakika
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