Son dakika haber: Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber: Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın

Bir son dakika haberine göre Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın Ormancı Türküsü'nün yakıldığı Menteşe'nin Çaybükü Mahallesi Esenlik mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangında 2 bina ve bir ahır, yaklaşık 8 dönüm üzüm bağı ve 20 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın

Ormancı Türküsü'nün yakıldığı Menteşe'nin Çaybükü Mahallesi Esenlik mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangında 2 bina ve bir ahır, yaklaşık 8 dönüm üzüm bağı ve 20 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

MUĞLA - Ormancı Türküsü'nün yakıldığı Çaybükü Mahallesi Esenlik mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çaybükü Mahallesi Esenlik mevkiinde saat 13.15 sıralarında tarım arazilerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Yatağan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi.

Tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan itfaiye ve orman arazözleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saat karadan ve havadan süren söndürme çalışmalarının ardından alevlerin önü kesildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde bulunan ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Yangında yaklaşık 8 dönümlük üzümlük, yaklaşık 20 dönümlük zeytinlik alanın zarar gördü.

Alevlerin yerleşim alanına doğru yöneldiği sırada vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede bulunan bazı vatandaşların söndürme çalışmalarına kendi imkanları ile katıldıkları görüldü. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan başkan Toksöz, "Yangın ormancılar ve jandarmadan aldığımız ilk bilgilere göre kesin olmamakla birlikte enerji nakil hattından kaynaklandığı söyleniyor. Yangının şiddetli yağışın ardından rüzgarın da şiddetini arttırdığı sırada meydana geldiğini öğrendik. Yangına Orman Bölge Müdürlüğümüz teşkilatına bağlı söndürme ekipleri, Büyükşehir ve Yatağan Belediyemize bağlı itfaiye ekipleri ile hep birlikte ortak müdahale ettik. Biz de sınırımızda olan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarımızı takip ettik. Yoğun bir müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlanıldı. Ancak yanan evlerimiz ve damlarımız var. Bölgede şiddetli bir rüzgar var. İnşallah kısa sürede soğutma çalışmalarını da tamamlarız" diye konuştu.

Yangın orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Son dakika haber: Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın
Son dakika haber: Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın
Son dakika haber: Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın
Son dakika haber: Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın
Son dakika haber: Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın
Son dakika haber: Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın

Yatağan, İtfaiye, Esenlik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ormancı türküsünün yakıldığı mahallede korkutan yangın - Son Dakika

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