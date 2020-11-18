Son dakika: Osmaniye'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Osmaniye'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
18.11.2020 14:23
Son dakika gündem haberi: OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, Orta Çağ, Bizans ve İslami dönemlere ait 5 tarihi obje ve çeşitli ebatta bin 550 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, Orta Çağ, Bizans ve İslami dönemlere ait 5 tarihi obje ve çeşitli ebatta bin 550 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takibin ardından M.T., U.T. ve V.T.'nin içinde bulunduğu otomobil, Sumbas ilçesi Reşadiye yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada, Orta Çağ, Bizans ve İslami dönemlere ait 5 tarihi obje ve çeşitli ebatta bin 550 sikke ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
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