Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti (3)
Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti (3)KÜÇÜK ÖMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, son yolculuğuna uğurlandı.
Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti (3)
KÜÇÜK ÖMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Ömer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak, Döşemealtı'na getirildi. Ömer Sevban Ergin'in cenazesi, Yeniköy Mezarlığında ikindi namazının ardından kalabalık bir cemaat tarafından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Acılı baba Abdurrahman Ergin'in oldukça üzgün olduğu görüldü.
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