Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 karayolu Kuzey Marmara bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyonu kırması neticesinde T.B. idaresindeki 41 J 4158 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yolcular ise büyük panik yaşadı. Kaza sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dilovası, Marmara, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Otomobille çarpışan otobüsteki yolcuların panik anları kamerada - Son Dakika

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