Son Dakika | Pandemide evde kumar oynadılar, toplam 37 bin 350 TL para cezasına çarptırıldılar

Son dakika haberleri: Rize'nin Fındıklı ilçesinde 9 kişinin pandemi sürecinde bir evde kumar oynadığı ihbarını alan jandarma ekipleri eve baskın yaparak şahısları suçüstü yakaladı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 9 kişinin pandemi sürecinde bir evde kumar oynadığı ihbarını alan jandarma ekipleri eve baskın yaparak şahısları suçüstü yakaladı. Evde kumar oynayan 9 kişi jandarmayı görünce iskambil kağıtlarını şöminede yakmaya kalkıştı. Olay ilçeye bağlı Gürsu Köyünde meydana geldi. Ş.Y. isimli şahsın evinde kumar oynandığını öğrenen jandarma söz konusu eve baskın düzenledi. Gerçekleşen baskında evde bulunan toplam 9 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi. Şahıslar jandarma personelini görünce şömineye atarak kağıtları imha etmeye çalıştı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılan aramada bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilirken, evde bulunan 9 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafesi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. - RİZE

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor

Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi

Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi

TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz

Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı