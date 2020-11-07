Son dakika! Pazaryeri ve Osmaneli'nde Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlçede kurulan halk pazarında İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, esnafları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ateş ölçümü yapıldıktan sonra 30 kişilik gruplar halinde vatandaşların pazar alanında alışveriş yapması sağlanıyor.

Belediye Başkanı Tekin, AA muhabirine, vaka artışlarıyla birlikte denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşlara her zaman destek olduklarını kaydeden Tekin, "Bugün kaymakamımız ile Kovid-19 virüs salgını dolayısıyla pazarcı esnafı ve hemşerilerimizi maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda denetledik ve uyarılarda bulunduk. Belediye olarak evlerinden çıkamayan hemşerilerimizin pazar ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hemşerilerimizden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Osmaneli

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Münür Şahin, denetimler kapsamında pazar alanında denetim yaptı.

Kaymakam Ünal, yaptığı açıklamada, kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Pazar alanında iş yerleri sahiplerine uyarılarda bulunduklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Yaptığımız denetimlerde pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük çoğunluğun uyduğunu gördük. Kurallara uyum sağlayan pazarcı esnafımıza iş yeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum.

Denetimlere Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar da katıldı.