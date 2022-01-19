Son dakika... Petrol boru hattında patlama (3) - Son Dakika

BOTAŞ: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki BOTAŞ'a ait petrol hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili BOTAŞ'tan açıklama yapıldı. Yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği gibi Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511'inci kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama olmuş ve patlama sonucunda yangın meydana gelmişti. Başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır."