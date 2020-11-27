Son dakika! Polisten kaçamayan şüpheliler suç makinası çıktı - Son Dakika

Son dakika! Polisten kaçamayan şüpheliler suç makinası çıktı

27.11.2020 12:45
Son dakika! Polisten kaçamayan şüpheliler suç makinası çıktı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli suç makinası çıktı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli suç makinası çıktı.

Şehir merkezinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisleri fark ederek kaçmaya başlayan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Araç içinde bulunan şüphelilerden hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Erhan Y. ile 4 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Haydar Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Terörle Mücadele Şubesi, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Polisten kaçamayan şüpheliler suç makinası çıktı - Son Dakika


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