Son dakika politika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Viyana'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.