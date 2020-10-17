Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü

17.10.2020 19:15
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, görüşmede " Ermenistan'ın Gence'ye yönelik saldırısı" konusunu ele aldı.

Çavuşoğlu, saldırı sonrası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü kaydederek, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan'ın daima yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlenmiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ceyhun, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü - Son Dakika


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