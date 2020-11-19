Son dakika: Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği'ni oligarşiye benzetti - Son Dakika

Son dakika: Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği'ni oligarşiye benzetti

19.11.2020 12:02
Son dakika: Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği'ni oligarşiye benzetti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Macaristan ve Polonya Slovenya'nın desteğiyle, Avrupa Birliği(AB) bütçesi ve koronavirüs kurtarma paketinin yürürlüğe girmesini veto etmişti.

Macaristan ve Polonya Slovenya'nın desteğiyle, Avrupa Birliği(AB) bütçesi ve koronavirüs kurtarma paketinin yürürlüğe girmesini veto etmişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada, AB'yi oligarşiye benzeterek, Birlik'teki en zayıf devletlerin cezalandırıldığını ve Polonya'nın başlangıçta katıldığı AB'nin bu olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği tarafından üye ülkelere yapılacak koronavirüs kurtarma bütçeleri dahil tüm nakit ödemeler, AB üye ülkelerindeki demokratik değerlere, insan haklarına ve yargı bağımsızlığına bakılarak hukukun üstünlüğüne saygı duymaları koşuluna bağlanmıştı. Bu koşulun ardından Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına karşı çıktıklarını ve paketin yürürlüğe girmesini veto edeceklerini daha önce açıklamıştı. Polonya ve Macaristan Slovenya'nın desteğiyle paketin yürürlüğe girmesini veto etti ve Avrupa Birliği'nin 'hukukun üstünlüğü' şartında ısrar etmesi halinde veto kararlarını sürdüreceklerini ifade etti.

MACARİSTAN VE SLOVENYA'DAN DESTEK

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada "En zayıfını (üye devletlerin) cezalandıran bir Avrupa oligarşisinin olduğu bir AB, girdiğimiz AB değil ve geleceği olan AB değil" dedi. Diğer yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği'nin yapacağı yardımı şarta bağlanması hakkında dün yaptığı açıklamada, göçmenliği reddeden ülkelere şantaj yapmak ve cezalandırmak için tasarlandığını iddia etti. Başbakan Orban, AB ülkelerine yapılacak bütçe ödemelerini hukukun üstünlüğüne bağlamak için önerilen mekanizmayı "siyasi ve ideolojik bir silah" olarak nitelendirdi.


Son dakika: Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği'ni oligarşiye benzetti
Son dakika: Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği'ni oligarşiye benzetti

Avrupa Birliği, Macaristan, Slovenya, Polonya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika: Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği'ni oligarşiye benzetti - Son Dakika Dünya


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