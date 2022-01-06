Rus Donanması'na ait Vsevolod Bobrov isimli askeri lojistik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 11.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait Vsevolod Bobrov isimli askeri lojistik gemisi, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen askeri römorkör, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus askeri lojistik gemisine boğazı geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Rus askeri lojistik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika