Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık konuyla ilgili "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yevgeniy Ziniçev'in Kuzey Kutbu bölgesini acil durumlardan korumak için bölümler arası tatbikatlara katılırken görev başında trajik bir şekilde öldüğünü ve bir kişinin hayatını kurtardığını üzüntüyle bildirir" sözlerine yer verdi.

2020 YILINDAN BERİ GÖREVDEYDİ

Devlet başkanının basın sekreteri Dmitry Peskov, Vladimir Putin'in olay hakkında bilgilendirildiğini söyledi. 55 yaşındaki Ziniçev, 21 Ocak 2020 yılından beri görevdeydi.

PUTİN'DEN TAZİYE MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Ziniçev'in ölümüyle ilgili olarak ailesine ve arkadaşlarına derin taziyelerini iletti.

YEVGENİY ZİNİÇEV KİMDİR?

18 Ağustos 1966'da Rusya'nın St. Petersburg şehrinde doğan Ziniçev, 1984-1986 yılları arasında Sovyetler Birliği Kuzey Filosu'nda görev yaptı. 1987'den sonra çeşitli kurumların kademelerinde görev alan Ziniçev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın korumalığını da üstlendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin başkan yardımcılığını da yapan Ziniçev, 18 Mayıs 2018 tarihinden beri Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın başında bulunuyordu.