Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor

26.06.2022 12:02
Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv'e yönelik Rus kuvvetlerince gece ve sabaha karşı düzenlenen hava saldırıları sonucu şehrin altyapısı hasar gördü, sivillerin araçları yandı.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv'e yönelik Rus kuvvetlerince gece ve sabaha karşı düzenlenen hava saldırıları sonucu şehrin altyapısı hasar gördü, sivillerin araçları yandı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrine ve genel olarak bölgeye düzenlediği hava ve topçu saldırılarının sayısının son günlerde arttığı görülüyor.

Gece yarısı düzenlenen füze saldırısında Harkiv'in Nemishlianski ilçesine bağlı Jeka-Drogomanova Sitesi'ndeki apartman hasar gördü, park halindeki araçlar yandı.

Misafir olarak geldiği apartmanın önüne park ettiği aracı yandı

Füze saldırısı sonucu yanan araçların enkazı önünde güvenlik ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları izleyen 37 yaşındaki Harkiv sakini Vladimir Zadorrzjni, gece yarısından sonra patlama meydana geldiğini ifade etti.

Kardeşinin evine misafir olarak geldiğini ve geceyi burada geçirdiğini söyleyen Zadorrzjni, "İki ayrı patlama oldu. İkinci füze kaldığımız evin çatısına isabet etti. Füze çatıyı delerek apartmanın avlusunda düştü ve patladı. Patlama sonucu dışarıdaki aracım da patladı ve yandı. Ayrıca 4 araç daha yandı." dedi.

Harkiv'e yönelik hava saldırılarının son dönemde daha da arttığına ve kentin altyapısına zarar verdiğine dikkati çeken Zadorrzjni, "Harkiv'e saat 22.00'den 01.00'e kadar mutlaka füzeler atılıyor." diye konuştu.

Hasar gören apartmanda yaşayan Nikalay Ponomarenko da saat 23.30 sularında bölgede patlamaların duyulmaya başladığını kaydederek füzenin apartmanlarına 00.15 civarında isabet ettiğini dile getirdi.

Bir füzenin evlerine, diğer füzenin ise yaşadığı semte yakın bir yere düştüğünü söyleyen Ponomarenko, "Apartman hasar gördü. Arabalar yandı. Bir araç ise patladı." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'da 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç yok ettik Rusya: Ukrayna'da 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç yok ettik
Kaynak: AA

Tragger, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 12:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement