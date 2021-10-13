Sık sık Twitter hesabından korona salgınına ilişkin verileri paylaşan ve uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi.
"Günaydın. Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim." diyen Koca'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı."
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Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı - Son Dakika