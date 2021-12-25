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Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı - Son Dakika

Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

25.12.2021 14:27

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi törenle sezonu açtı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi törenle sezonu açtı.

Son yıllarda popülerliği artan Salda Gölü'nü 2 bin 79 metre rakımlı Tınaztepe'den gören Salda Kayak Merkezi için açılış programı düzenlendi.

Vali Ali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada, Burdur'un hem yaz hem de kış turizmde öne çıkan, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan bir coğrafyada olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla kayakseverleri ağırlamaya başladığını belirten Arslantaş, kayak merkezinde Salda Gölü'ne nazır bir de çadır ve karavan park alanı planladıklarını aktardı.

Arslantaş, kentin turizmdeki payını artırmak için sezonu 12 aya yayacaklarını vurgulayarak "Kayak merkezimizin siyah pisti yok. İlk defa kayağa başlayacakların, yeni kayak öğreneceklerin kayak yapmasına uygun 4 bin metre civarında pist uzunluğu var." ifadesini kullandı.

"Sloganımız kayak bilmeyen kalmasın"

Çocukların bu sporu çekirdekten öğrenmesi gerektiğine işaret eden Arslantaş şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün antrenörleri sezon boyunca burada olacak. İlimizin ilçelerinden belediyelerin gönderdiği öğrencilerin tamamına ücretsiz kurs verecekler. Kentimizde ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar kayak bilmeyen hiçbir öğrenci kalmayacak. Sloganımız; kayak bilmeyen kalmasın. Merkeze gelen öğrencilere kayak malzemeleri de ücretsiz kullandıracağız. İleride belki bugün kayakla tanışan bir çocuğumuz dünya şampiyonu olacak bilemiyoruz ancak en azından bir kayaksever, sporsever olarak göreceğiz. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum."

Açılışın ardından pistin tadını çıkaran ziyaretçilerden Halil Özkaya da sezon açıldığı için mutlu olduğunu belirterek "Göl manzaralı bir kayak merkezi olması burası için bir avantaj. Eğlenceli bir yer, inşallah kar yağışının artmasıyla daha da eğlenceli olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Mehmet Ülker de kayak merkezinin açılışını dört gözle beklediklerini dile getirerek yolda gelirken de Salda Gölü'nün eşsiz manzarasıyla karşılaştıklarını aktardı.

Kayaksever Sıla Kapan da "Ortam çok güzel, manzara bayağı iyi. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Programa AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile vatandaşlar katıldı.

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Kayak Merkezi, Burdur, Salda, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı - Son Dakika


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