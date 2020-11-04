Son dakika! Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk Kızılaya kan bağışında bulunarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kan vermek için çekimser olan vatandaşları bağışa davet etti.

Demir, Türk Kızılay Samsun Şubesi'nin belediye önünde bulunan kan bağış aracında kan bağışında bulundu.

Burada konuşan Demir, belediye personeli ile Türk Kızılaya kan vererek bağışta bulunduklarını aktardı.

Türk Kızılayın afetlerde ve acil durumlarda her zaman devlet ile uyumlu şekilde ön planda yer alarak gerek insani yardım gerekse kan temini noktasında başarılı çalışmalar yaptığına işaret eden Demir, "Salgın sürecinde vatandaşlarımızın kan bağışı noktasında çekimser davranışları olabiliyor. Böyle olunca kan ihtiyacı daha da artıyor ama unutulmamalıdır ki yapılan her kan bağışı, bir hayata ışık oluyor. Ben de periyodik olarak kan vermeye gayret ediyorum. Kızılay Haftası dolayısıyla belediyemizin önünde bulunan kan bağış aracına tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan programa Demir'in yanı sıra Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, Kızılay Samsun Şubesi 2. Başkanı Ahmet Ali Bulut ve Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Serdar Bayram da katıldı.