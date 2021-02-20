Son dakika: Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Eve gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ablak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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