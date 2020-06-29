Son dakika! Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Orta Mahalle Çakmakçılar Caddesi'nde Ö.Ç. ile Yaşar Killik arasında çıkan tartışma büyüdü.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.Ç'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Killik ile olay yerinde bulunan Hasan Karalı yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Killik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karalı, müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ç'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Orta Mahalle, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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