Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoloji alanındaki farkındalığı arttırmak için... - Son Dakika

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoloji alanındaki farkındalığı arttırmak için...

Son dakika gündem haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoloji alanındaki farkındalığı arttırmak için festivali Anadolu'ya taşıdık" "Türkiye'nin roket mühendislerini, bilişim uzmanlarını ve teknoloji üreticilerini yetiştiriyoruz" "Pandemi olumsuz etkiledi ama ilgiyi azaltmadı" TEKNOFEST 2020'nin...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Teknoloji alanındaki farkındalığı arttırmak için festivali Anadolu'ya taşıdık"

" Türkiye'nin roket mühendislerini, bilişim uzmanlarını ve teknoloji üreticilerini yetiştiriyoruz"

"Pandemi olumsuz etkiledi ama ilgiyi azaltmadı"

GAZİANTEP - TEKNOFEST 2020'nin açılış programına katılan ve yarışların yapıldığı alanı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji alanındaki farkındalığı arttırmak için festivali Anadolu'ya taşıdık" dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST kapılarını açtı. Festival kortej yürüyüşünün ardından solotürk ve atak helikopterinde aralarında bulunduğu uçuş gösterileriyle başladı. Festival açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Açılış programının ardından yarışların düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi'ne geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki protokol üyeleri çeşitli incelemelerde bulundu. Yarışların yapıldığı merkezde açıklamalarda bulunan Bakan Varank, festival farkındalığını arttırmak için Gaziantep'i seçtiklerini vurguladı. Bakan Varank, salgının festivali de olumsuz etkilediğini ama ilgiyi azaltmadığını vurgularken, Türkiye'nin bu festivalle geleceğin teknoloji üreticilerini yetiştirdiğini belirtti.

""Teknoloji alanındaki farkındalığı arttırmak için festivali Anadolu'ya taşıdık"

Teknofest ile Türk halkındaki teknoloji farkındalığını arttırmayı amaçladıklarını ve bu yüzden festivali Anadolu coğrafyasına taşıyarak Gaziantep'e geldiklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknofest ayakları yere basmayan bir uzay havacılık ve teknoloji festivali. Büyük bir coşkuyla üç senedir düzenlediğimiz bir festival. İkinci senesinde 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük festivali olma başarısını yakalamıştık. Biz bu coşkunun tüm halkımız tarafından sahiplenilmesini çok önemsiyoruz. Özellikle bilim ve teknoloji alanında halkımızdaki farkındalığı arttırmak için bu sebeple festivali Anadolu'ya taşıyalım istedik ve ilk olarak Gaziantep'e geldik" dedi.

"Pandemi olumsuz etkiledi ama ilgiyi azaltmadı"

Korona virüs salgının Teknofest'i de olumsuz etkilediğini ama ilgiyi azaltmadığını vurgulayan Bakan Varank, "Pandemi sebebiyle bu sene özellikle yoğun havacılık şovları, yerli ve milli olarak geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünlerin sergilerini bu sene gerçekleştirmek nasip olmadı. Ziyaretçi de kabul edemiyoruz ama festivalimizin en önemli ayağı teknoloji araç yarışmalarıdır. Bu yarışmalar, 21 farklı kategoride gençlerimizin yarıştığı Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde bizi hazırlayan yarışmalar. Bu sene 100 bin gencimiz bu yarışmalara başvurdu. Roket yarışmaları olsun, insansız sualtı yarışları olsun, otonom araç yarışmaları olsun farklı alanlarda geçen seneye göre kıyasladığımızda 3 kat 4 kat fazla başvurumuz olduğunu görüyoruz. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gelecekteki teknoloji üreticilerini yetiştiriyoruz"

Teknofest ile Türkiye'nin teknoloji dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ve geleceğe yatırım yaptıklarını ifade eden Bakan Varank, "Biz şunun farkındayız. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz bu gençlerimizi bu alanlara yönlendirerek onlara bir temel oluşturabilmek istiyoruz. Bu festivalle ve yarışlarla Türkiye'nin en önemli roket mühendislerini, en önemli bilişim uzmanlarını, en önemli farklı teknoloji üreticilerini yetiştirmiş oluyoruz. Bunlar Türkiye'nin geleceğinde çok önemli işlere imza atacak. O yüzden biz festivali Gaziantep'e getirmekten çok memnununuz. Gençlerimizin ilgisinden, alakasından çok memnunuz. İnşallah bu coşkuyu önümüzdeki senelerde de aynen devam ettireceğiz" diye konuştu.

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Teknoloji alanındaki farkındalığı arttırmak için...

Mustafa Varank, Gaziantep, Türkiye, Roket, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Teknoloji alanındaki farkındalığı arttırmak için... - Son Dakika

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