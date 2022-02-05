Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarptı.

Araçtan inen kişi ya da kişiler, otomobile silahla ateş açtı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırıda hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka gönderildi.