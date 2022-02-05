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Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

05.02.2022 23:03

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarptı.

Araçtan inen kişi ya da kişiler, otomobile silahla ateş açtı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırıda hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka gönderildi.

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

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Diyarbakır, Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika


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