Şanlıurfa'da göçmenleri taşıyan otobüs sulama kanalına düştü: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da göçmenleri taşıyan otobüs sulama kanalına düştü: 6 ölü, 5 yaralı

16.12.2022 16:33

Şanlıurfa'da bir minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı, 25 kişinin sağ kurtarıldığı olaya ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, otobüste göçmenlerin taşındığını, olayın organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Şanlıurfa'dan kahreden bir haber geldi. Elde edilen ilk bilgilere göre bir minibüsün sulama kanalına düşmesi nedeniyle içerisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

SULAMA KANALINA UÇTU

Öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu. Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

6 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Harran/Öncüler Mahallesi'nde göçmenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu; 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"OLAYIN ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI"

Açıklamanın devamında ise "Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da göçmenleri taşıyan otobüs sulama kanalına düştü: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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