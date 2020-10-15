Son dakika... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, 12 Ekim'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramada, 70 kilo 850 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Viranşehir , Haliliye , Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde 12 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DSÖ kötü haberi verdi: Gençler 2022'ye kadar aşısız kalabilir

Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az