SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA - Son Dakika
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SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA

05.05.2022 09:51

SARIYER'DE SİLAHLI KAVGAYılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA) - SARIYER'de otomobille sokaktan geçenlerle sokaktakiler arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından silahla vuruldu.

SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA) - SARIYER'de otomobille sokaktan geçenlerle sokaktakiler arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından silahla vuruldu.

Olay, geçen pazartesi öğle saatlerinde Tarabya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilleri ile sokaktan geçen 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir grupla tartıştı. Çevredekilerin de katılmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflardan biri silahla ateş etmeye başladı. Bir kişi ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavga eden tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürürken, yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA
SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA
SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA
SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA
SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA
SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA
SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA
SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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