Son dakika... Şehit yakınlarından Kaymakam Keleş'e ziyaret - Son Dakika
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Son dakika... Şehit yakınlarından Kaymakam Keleş'e ziyaret

03.03.2022 10:51
Son dakika... Şehit yakınlarından Kaymakam Keleş'e ziyaret

Son dakika haberler... Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyetini sürdüren Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği üyeleri Kaymakam Adem Keleş'i makamında ziyaret etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyetini sürdüren Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği üyeleri Kaymakam Adem Keleş'i makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Zeki Avan ve beraberindeki heyet, ziyarette, Kaymakam Keleş'e dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek destekleri için teşekkür etti.

Avan, "Dernek olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerimizin yanındayız. Her gün bir şehit yakınımızı ve gazimizi ziyaret ediyoruz. Hiçbir zaman yalnız olmadıklarını onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle ziyaretlerimize biraz ara vermiştik ama yeniden yoğun çalışmalarımıza başladık. Siz de her zaman bizlerin yanında oldunuz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Keleş ise, "Derneğinizin şehit aileleri ve gazilere yönelik yapmış olduğu faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Gerçekten çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz ve bu çalışmalardan dolayı takdir ediyorum. Şehit ailelerimize ve gazilerimize kapımız sonuna kadar açıktır. Devlet olarak her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlerin baş tacıdır." diye konuştu.

Ziyaretin anısına Avan tarafından, Keleş'e fotoğrafının bulunduğu gazi duvar saati ve Türk bayrağı hediye edildi.

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Adem Keleş, Ankara, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şehit yakınlarından Kaymakam Keleş'e ziyaret - Son Dakika


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