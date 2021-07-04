Üye Girişi
Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü - Son Dakika

Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü

04.07.2021 00:37
Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Konya Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattının bir kesiminde aşırı yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

Konya Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattının bir kesiminde aşırı yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Selden rayların altında da oyulma meydana gelen kesimde bakım onarım ekipleri çalışmalarını sürdürürken, erken tedbir alınmasıyla olası bir facianın önüne geçildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan da, çalışmalarla ilgili bilgi alarak erken tedbir alan jandarma görevlileri ve ilgililere teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da bugün zaman zaman kısa süreli etkili olan aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Konya Ankara YHT Tren Hattının Sarayönü mevkiinde sel meydana geldi.

Jandarma ekibinin dikkatiyle harekete geçilerek tedbirler alındı

YHT Hattı altındaki menfezler taşarken, sel suları tren yolunun bir kesimini kapladı ve rayların altını oydu. Devriye gezen jandarma ekibi dikkatiyle durumu fark etmesinin ardından durumu yetkililere bildirdi. Sefer yapan trenden yapılan yağış uyarısı sonrası Devlet Demir Yollarından yetkililer hız sınırlamasına gitti ve güzergahla ilgili kamera görüntülerini inceledi. TCDD ekiplerinin bölgeyi kontrol etmesi ve yapılan teknik analizlerin ardından tren seferleri iptal edilirken, sel meydana gelen kesime bakım onarım ekipleri sevk edildi ve çalışmalara başladı. Tüm birimlere gerekli uyarıların yapılması ve sel meydana geldiği esnada rayların altının oyulduğu kesimde Yüksek Hızlı Trenin bulunmamasıyla olası bir facianın önüne geçildi.

"Arkadaşlarımızın uyarısı ile gerekli tedbirler alındı"

Konya Valisi Vahdettin Özkan da sel meydana gelen bölgeye giderek incelemelerde bulundu, ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sel sularını fark ederek ilgili birimlere bildiren jandarma görevlilerine ve TCDD görevlilerine teşekkür eden Vali Özkan, dikkatleri ve zamanında yapılan uyarılar nedeniyle ekipleri tebrik etti. Vali Özkan yaptığı açıklamada, hiç beklenmeyen olağanüstü yoğun bir yağışa maruz kalındığını belirterek, "Bu lokasyonda yoğun bir yağış oldu. Saat 14.30'dan sonra hem çevredeki vatandaşlar, hem jandarmamızın hem de TCDD yetkililerinin takibi ve oradaki teknik donanımlı kameraların takibi sonucu buradaki durumla ilgili analiz yapılarak buraya ekiplerimiz sevk edildi. Burada biriken bir su vardı. Aşağı yukarı 300-500 metre kadar bir kesimde tren rayının çevresinde daha sonrasında da rayların altında sel sularının tazyikinden dolayı oyulma oldu. Arkadaşlarımızın uyarısı ile hem tren seferlerinde önce yavaşlama daha sonrasında durdurulma tedbirleri alındı. Şu anda da bütün ekiplerimiz çalışıyor. Devlet Demir Yollarının bütün ilgili birimleri başta olmak üzere öncelikle suyun tahliyesi daha sonra tahrip olan alanların tespiti ve bunların bu tahribatın giderilmesi yönünde sabaha kadar sürekli çalışır vaziyette olacak. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem böyle bir çok riskli durumu önceden tespit edip bildirilmesi, ekiplerin sevki hem de tahribatın giderilmesi anlamında şu anda çok yoğun bir çalışma yürütecekler. İnşallah yarına kadar ağırlıklı olarak tahribatın giderilmesi yönünde bir beklentimiz var arkadaşlarımız çalışıyor. Geçmiş olsun" dedi.

TCDD seferleri iptal etti

TCDD'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bugün Konya-Ankara YHT hattının bir kesiminde aşırı yağışlardan meydana gelen sel nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği belirtilerek, "Sarayönü mevkiindeki sel bölgesine bakım onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler hattın onarımına başladı. Teknik ekibin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında yol trafiğe açılacak. Tren seferleri çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ankara-Konya ve İstanbul-Konya seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. Yolculara bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edildi" denildi. - KONYA

Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü
Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü
Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü
Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü
Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü
Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü
Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü
Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü

Ankara, Konya, Tren, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı 00:47 Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak 22:33 Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği 22:24 Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 20:46 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın 17:47 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı 16:52 Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı

Son Dakika Haberleri
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
18:04 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
17:16 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok         
01:15
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışı ısrarlı sorulara cevap vermedi Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışı ısrarlı sorulara cevap vermedi         
00:20
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar         
23:34
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı         
22:28
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı         
22:06
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar         
14:33
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 02:13:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Sel sularının zarar verdiği YHT Hattında olası faciadan dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement