Üye Girişi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR

24.06.2021 15:43

KONYA Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, koronavirüse yönelik üniversite tarafından iki ayrı aşı çalışması yapıldığını hatırlatarak, aşılardan birinin Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Faz-1 çalışmasının tamamlandığını söyledi.

KONYA Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, koronavirüse yönelik üniversite tarafından iki ayrı aşı çalışması yapıldığını hatırlatarak, aşılardan birinin Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Faz-1 çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, düzenlediği basın toplantısında 1 yıllık görev süresini değerlendirdi. Rektör Aksoy, koronavirüse yönelik üniversite tarafından iki ayrı aşı çalışmasının devam ettiğini belirtti. Aşılardan birinin Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Faz-1 çalışmasının tamamlandığını hatırlatan Aksoy, şunları söyledi:

"Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, üniversitemizin Aşı Geliştirme ve Uygulamaları Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş hocanın ekibinin yürüttüğü, 'Sars Cov-2' virüsü izole ederek inaktif aşı çalışmasında Faz-1 tamamlandı. Faz-2 çalışmalarını ise üniversite hastanesinde çalışmalarına devam edecekler. Ayrıca Nadir Koçak hocamız da Türkiye'de ilk ve tek çalışması da mRNA aşı. Belki bugün Biontech aşısının bire bir aynısı, hatta bunun bir tık üstü. Biontech aşısı eksi 80 dereceye kadar korunabiliyor biliyorsunuz. Ancak bizim arkadaşlarımızın yaptığı aşı çalışmasında oda sıcaklığında korunabilen mutasyonlara karşı etkili, mRNA Türkiye'de çalışılan ilk ve tek aşı."

MUTASYONLARA KARŞI ALTYAPI ÇALIŞILIYOR

Aşı çalışmalarının TÜBİTAK ile birlikte yürütüldüğünü belirten Aksoy, "Aşı çalışmalarındaki gecikme, bu bizim kontrolümüzden çıktı. TÜBİTAK ile iş birliği halindeler. TÜBİTAK'ın gözetiminde yürütülüyor. Tahminim yeni mutasyonlara yönelik çalışmalar yeni mutasyonlara karşı altyapı çalışması yapıyorlar. Çalışmalar biraz daha geniş kapsamlı yürütüldüğü için her türlü varyasyona hazır halde bir çalışma yürütülsün isteniyor anladığım kadarıyla" dedi.

Faz-2 çalışmasına geçilen aşıdaki gecikmenin bürokratik engeller olduğunu ifade eden Aksoy, "Faz çalışmaları için bir yer tahsis edilmiş; ancak bu yerde de ruhsat yoktu. Bizim gecikmemizin asıl nedeni bürokratik engellerle birlikte çeşitli üniversitelere araştırmacılarımızı göndermemizden kaynaklanıyor. İlk klinik uygulamaları için bu tür faz çalışmaları için tüm altyapıyı hazırlayalım, ruhsatlarını alalım ve bütün araştırmacılarımız son aşamaya kadar sıfırdan bütün aşamalarını üniversite bünyesinde tamamlasın istiyoruz. Bu çalışmaları da biz teşvik ediyoruz ve tüm birimlerimiz akredite olsun istiyoruz" dedi.

(

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR

Ankara Şehir Hastanesi, Selçuk Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu 17:27 Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi 17:17 Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi
Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor 17:16 Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı 17:15 M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı 17:12 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Eşinin eski kocasını vuran tetikçiyle ilgili iğrenç gerçek: Sokak köpeğini öldürüp tecavüz etmiş 16:02 Eşinin eski kocasını vuran tetikçiyle ilgili iğrenç gerçek: Sokak köpeğini öldürüp tecavüz etmiş

Son Dakika Haberleri
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:13 5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı         
17:38
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti         
17:26
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü         
17:15
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama         
17:14
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem         
17:09
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 17:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: İKİ AYRI AŞI ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement