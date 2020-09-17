Son dakika... Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: "Cumhurbaşkanı hava olaylarını durduramaz" - Son Dakika

Son dakika... Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: "Cumhurbaşkanı hava olaylarını durduramaz"

Bir son dakika haberine göre Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, geçen haftalarda yaşanan sel felaketinin ardından altyapı eksikliği konusunda hükümete gelen eleştirilere ilişkin "Cumhurbaşkanı hava olaylarını durduramaz." dedi.

Son dakika... Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall:

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, geçen haftalarda yaşanan sel felaketinin ardından altyapı eksikliği konusunda hükümete gelen eleştirilere ilişkin "Cumhurbaşkanı hava olaylarını durduramaz." dedi.

Sall, 5-6 Eylül'de ülke çapında etkili olan sağanakların yol açtığı sel felaketinden etkilenen Dakar'a 20 kilometre mesafedeki Keur Massar banliyösünü ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Sall, altyapı eksikliği konusunda hükümete gelen eleştirilere ilişkin "Yağışlar çok şiddetliydi ama cumhurbaşkanı da hava olaylarını durduramaz." ifadesini kullandı.

Sall, halktan da aşırı yağış alan bölgelere ev yapmamalarını istedi.

Keur Massar'ın yerel yönetim açısından daha avantajlı bir statüde bulunacağı bölge kategorisine alınacağını da duyuran Sall, bir süredir bunun üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

3 aylık yağış bir günde düşmüştü

Senegal'de 5 Eylül'de ülkenin, 3 aylık (temmuz-eylül) yağmur döneminin ortalamasından daha fazla yağış aldığı belirtilmişti.

Felakette 7 kişi yaşamını kaybetmiş, 16 bin 798 kişi de felaketten etkilenmişti.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağış mevsimi eylüle kadar devam ediyor.

Bu yıl Nijer ve Burkina Faso'da da aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu.

Nijer'de haziran başından bu yana aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 65 kişi yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı, Senegal, Eylül, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: 'Cumhurbaşkanı hava olaylarını durduramaz' - Son Dakika

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