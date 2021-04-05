Son dakika! Seyhan Belediyesi engellilere 224 tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Seyhan Belediyesi 2020 yılı içerisinde bedensel engellilere 224 tekerlekli sandalye dağıttı.

Seyhan Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2020 yılı içinde ihtiyaç sahibi engelli bireylere, 50'si akülü olmak üzere 224 tekerlekli sandalye, görme engelli 30 vatandaşa görme engelli bastonu, yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara 15 adet yürüteç yardımında bulundu.

Seyhan'da yaşayan herkesin mutluluğu, huzuru ve refahı için görev yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, engellilerin yaşamını kolaylaştırıp, önlerindeki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Akay, "Toplumsal yaşama bir bütün olarak bakıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın tüm hizmetlere diğer vatandaşlarımız gibi engellerle karşılaşmadan erişimini sağlamak, onların yaşamını kolaylaştırıp mutlu, huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Seyhan Belediyesi olarak Seyhan'da ayrımsız herkes için varız" ifadelerini kullandı.