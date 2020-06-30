Son dakika... Silopi Kaymakamı Kuruca, şehit ailesini ziyaret etti
Son dakika haberi: Silopi Kaymakamlığına atanan Can Kazım Kuruca, şehit ailesini ziyaret etti.
Silopi Kaymakamlığına atanan Can Kazım Kuruca, şehit ailesini ziyaret etti.
Ofis Mahallesinde oturan Hasan Basut'u evinde ziyaret eden Kuruca, aile fertleriyle sohbet etti.
Daha sonra şehit Jandarma Er Mehmet Halil Barkın'ın ailesini ziyaret eden Kuruca, ailenin sorun ve talepleri dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:13 Kaynak: AA
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