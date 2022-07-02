Son dakika! Sırbistan'da göçmenler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika! Sırbistan'da göçmenler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü

02.07.2022 21:59
Son dakika! Sırbistan'da göçmenler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü

Son dakika haberleri... Sırbistan-Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı.

Sırbistan- Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı.

Sırbistan Devlet Televizyonu'nun haberine göre ülkenin kuzeyinden Avrupa'ya geçmek isteyen iki göçmen grubu arasında, Macaristan sınırında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen yaralandı.

Çatışmanın Afganistan ve Pakistanlı insan kaçakçıları ile göçmenler arasında çıktığı kaydedildi.???????

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Kaynak: AA

Macaristan, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Sırbistan'da göçmenler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Sırbistan'da göçmenler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü - Son Dakika
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