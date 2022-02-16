Şişli'de çocuğuyla silahlı çatışma arasında kalan babanın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

Şişli'de, kızını parka götürürken başından vurulan Okan Karaten'in (48) öldüğü, iki kişinin de yaralandığı iki grup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin haklarında dava açılan 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu 5 sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz 2 sanık ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, maktul Okan Karaten'in eşi müşteki Elanur Karaten de avukatlarıyla birlikte katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Cem İşişler, Karaten'in ailesine başsağlığı dileyerek, "Bir arkadaşımı iş yerine götürüyordum. Arabadan iner inmez bir çatışmanın içinde kaldık. Ayağım kötü, tedavim için tahliye olmak istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Deniz Sarıhan, kiralamak istedikleri arsa çok ortaklı olduğu için başka kişilere yönlendirildiklerini belirterek, "Bize silah çektiler, küfür ettiler. Oradan çıktık. Otele dönerken araçtan indik, silah sesleri yükseldi, korku ve panikle havaya doğru ateş ettim. Kimseye ateş etmedim, silah doğrultmadım. Silah sıkanı da görmedim." diye konuştu.

"Yanlışlıkla olsa da böyle bir olayın içinde olmaktan pişmanım"

Tutuklu sanık İslam Aytekin de olayla hiçbir ilgisi olmadığını ve amcasının otelinde çalıştığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bizimkiler otelin yanındaki arsa için konuşmaya gitmişler. Orayı otopark yapacaklardı. İşlerimi bitirdim restorana geçtim, amcama silah çekildiğini anlatıyorlardı. Onlarla birlikte yanına gittiğimiz avukat suç duyurusunda bulunmak gerektiğini söyledi. Amcam otele döndü, biz de arkadaşlarla çay bahçesine gittik. Otelin orada silahlı adamlar olduğu bilgisi geldi. Yola çıktık bir anda silah sesi geldi, hemen oradan ayrıldım. Bir süre sonra Yunus Aksak bana silah getirdi, arabanın içine koymamı istedi. Aldım oraya koydum. Orada 2 silah daha vardı. Hiçbir suçum yok."

OIayın tamamen kaza olduğunu ifade eden tutuklu sanık Osman Turan, izinli olduğu için bir yakının yanına giderken, otelin önünde silahlı insanlar olduğu şeklindeki telefon üzerine o tarafa geçtiğini anlattı.

Kendisine doğru silah sesleri geldiğini, iki kişinin yere düştüğünü gördüğünü anlatan Turan, "Okan ağabeyin düştüğünü görmedim. 3 kişide silah vardı. Her ne kadar yanlışlıkla olsa da böyle bir olayın içinde olmaktan çok pişmanım. Okan Karaten'i kimin vurduğunu görmedim." ifadelerini kullandı.

-"Maktulü kim vurdu görmedim"

Sanıklardan Yunus Aksak, otelde vale olarak çalıştığını belirterek, olay günü silah sesleri duyunca yere ve havaya doğru ateş ettiğini, kimseyi öldürmeyi hedeflemediğini söyledi.

Maktulü kimin vurduğunu görmediğini belirten Aksak, "Osman Turan ve Deniz Sarıhan'ın benimle birlikte ateş ettiğini gördüm. Hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtım. Otoparka gittim silahları oraya bıraktım. Çok pişmanım. Böyle bir olay olmasını istemezdim." ifadelerini kullandı.

Sanık Aksak, soru üzerine kendisindeki silahın "uzi" olduğunu söyledi.

Tutuksuz sanık Berkay Gencer de olay yerinden hiç geçmediğini belirterek, sanık Osman Turan'ın kendisine silahları poşette verdiğini, 20 dakika kadar sonra polislerin kendisini aldığını kaydetti.

Maktulün eşi ateş eden sanığı teşhis etti

Maktül Okan Karaten'in eşi müşteki Elanur Karaten, sanıklardan Yunus Aksak'ı teşhis ederek, bu kişinin kocasına doğru ateş ettiğini gördüğünü söyledi.

Sanıkların başsağlığı dileklerini kabul etmediğini belirten Karaten, şöyle devam etti:

"5 yaşından beri olayın yaşandığı sokakta ikamet ediyorum. Kocamın katilleriyle karşı karşıyayım. Olay günü çocuğu arabadan indirdik, kucağıma aldım, arkadaşımla yürümeye başladık. Eşim de puseti almaya araca geri döndü. Sonra eşim geldi, çocuğu pusete bindirdik. Mahallenin çok kalabalık olduğu bir saatte, bu kişilerin hepsi bir anda ateş etmeye başladı. Kocam bir anda yasal olmayan tek kurşunla beyninden vuruldu. Görüntülerdeki beyaz gömlekli kişi ateş etti. Ne yere ne havaya ateş ettiler. Olayın tam ortasındayım, dümdüz ateş ettiler. Birini öldürmeme şansları hiç yoktu. O kurşun kocama geldi, çocuğuma da gelebilirdi. Eşim, çocuğumuzu korumak isterken öldü."

Sanık Yunus Aksak'ın yokuştan aşağıya ateş ederek geldiğini söyleyen Karaten, "Bebeğin pusetine doğru ateş ediyordu. Hepsinden şikayetçiyim. Orada olan herkesten şikayetçiyim. Bir evladı babasız bırakmak hele ki 40 metrelik bir arsa için ne kadar acı. Kızım için gidebildiğim en son yere kadar gideceğim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından açıkladığı ara kararlarında, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Duruşmaya katılmayan 2 tutuksuz sanık hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, duruşmayı erteledi.

"Çocuğumu dışarıya bile çıkaramıyorum"

Elanur Karaten, duruşma sonrası avukatlarıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Karaten, ortada aydınlanmamış bir cinayet olduğunu belirterek, sanıkların rahatlıkla kendisine başsağlığı dilediğini söyledi.

Sanıkların olayın kaza olduğunu göstermek için "Yanlışlıkla havaya ateş ediyordum, yere ateş ediyorum." gibi ifadeler kullanarak görüntüleri reddediyormuş gibi davrandıklarını vurgulayan Karaten, eşinin ölümüne neden olan tutuklu sanık Yunus Aksak ile de yüz yüze geldiğini anlattı.

Karaten, olaydan sonra çocuğunu dışarıya bile çıkaramadığını belirterek, "Parka götürmek ne kelime. Bu da tabii psikolojik bir süreç. Psikolojik destek de alıyorum zaten. Çocuğumu hiçbir yere çıkarmıyorum. En fazla çıkardığım dayımın evi, o da yakın diye. Onun dışında herhangi bir yere çıkarmıyorum. Doktor kontrolüne giderken bile arkadan otoparktan arabaya biniyorum sanki suçluymuşum gibi." şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Haziran 2021'de İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada, olayla ilgisi bulunmayan Okan Karaten'in 2 yaşındaki kızını parka götürürken başından vurularak öldüğü, biri kurye, biri de gruptakilerden olmak üzere iki kişinin yaralandığı anlatılıyor.

İddianamede, maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan tutuklu sanık Yunus Aksak'ın, "olası kastla öldürme", "silahla kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 64 yıl 8 aydan 108 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede benzer suçlardan sanık Berkay Gencer'in 26 yıldan 47 yıla, Ahmet Aydemir ve Gültekin Efe'nin 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6'şar aya, Cem İşişler, Osman Turan, Osman Karaz, İslam Aytekin ve Deniz Sarıhan'ın 39 yıl 8 aydan 75'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.