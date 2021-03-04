Son Dakika | Söke'de dinamik denetim
04.03.2021 16:45
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte Söke Kaymakamı Soner Zeybek, emniyet müdürü ve Jandarma Komutanı ile denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte Söke Kaymakamı Soner Zeybek, emniyet müdürü ve Jandarma Komutanı ile denetim yaptı.
Söke Kaymakamı Soner Zeybek beraberinde İlce Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve Jandarma Binbaşı Gökhan Kandur ile birlikte Söke'nin en işlek caddesi olan İstasyon caddesinde esnafı ve vatandaşı denetledi. Söke Kaymakamı Soner Zeybek, "Kontrollü normalleşmeye geçtiğimiz dönemde "dinamik denetim" sürecini başlattık. Denetim ekiplerimizle birlikte esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ederek uyarılarda bulunduk" dedi. - AYDIN
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