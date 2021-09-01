Son dakika spor: La Liga'da transferin son günü çok hareketli geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yaz transfer döneminin sona erdiği 31 Ağustos çok hareketli geçerken, Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'e kiralık olarak geri dönmesi günün sürprizi oldu.

İspanyol kulüplerinin yaşadığı ekonomik sorunlardan kaynaklanan finansal fair play kriterlerine uyma zorunluluğu, bu yaz transferlerine damgasını vurdu.

Transferin son gününe kadar bekleyen kulüpler, gece yarısı 24.00'a kadar yoğun bir trafik yaşadı.

Atletico Madrid, Saul Niguez'i 30 Haziran 2022'ye kadar İngiltere'nin Chelsea takımına satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak verirken, bu transfer Barcelona'dan Antoine Griezmann'ın da kiralık olarak gelişinin önünü açtı.

Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılmasıyla en fazla kazanan futbolcu olan Griezmann (haftalık 689 bin avro, yıllık 35 milyon 830 bin avro), 2 sezon sonra Atletico Madrid'e geri döndü.

Geniş kadrosunu azaltmaya çalışan ve içinde bulunduğu ekonomik krize çözümler arayan Barcelona, Griezmann dışında Emerson Royal, Rey Manaj ve Moriba Kourouma ile de yollarını ayırdı.

Emerson Royal, 25 milyon avro karşılığında İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımına, Moriba Kourouma da 16 milyon avro artı başarıya bağlı 6 milyon avro bonus ödemesi karşılığı Almanya'nın Leipzig takımına transfer olurken, Rey Manaj ise 300 bin avro karşılığında İtalya'nın La Spezia takımına kiralık verildi.

Katalan kulübü, Sevilla'nın Hollandalı futbolcusu Luuk de Jong'u ise 30 Haziran 2022'ye kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

En fazla parayı İngiltere harcadı

La Liga, yaşanan ekonomik sorunların etkisiyle yaz transfer döneminde Avrupa'nın diğer büyük liglerinin gerisinde kaldı. Transfer döneminde İngiltere'de Premier League kulüpleri toplamda 1 milyar 330 milyon avro ile en fazla parayı harcadı.

Onu, İtalya'dan Serie A (551,94 milyon avro), Almanya'dan Bundesliga (416,37 milyon avro) ve Fransa'dan Ligue 1(356,42 milyon avro) izlerken, La Liga 292,5 milyon avroda kaldı.