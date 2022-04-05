Son dakika: Sri Lanka'da iktidar milletvekilleri, geçici hükümet kurulmasını teklif etti - Son Dakika

Sri Lanka'da iktidardaki Halk Cephesi Partisinden bir grup milletvekili, geçici hükümet kurulması teklifinde bulundu.

İktidar milletvekilleri, meclis başkanını milletvekillerinin çoğunluğunun seçimiyle belirlenecek bir geçici hükümetin kurulması için görüşmeleri başlatmaya çağırdı.

Milletvekilleri, hükümet kurulamamasının gösterilerin devam etmesine, şiddet ve anarşiye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Eski bakan ve iktidar partisi milletvekillerinden Wimal Weerawansa, sorunun çözümünün mevcut hükümetin görevi geçici bir hükümete bırakması olduğunu kaydetti.

Weerawansa, muhalefet ve iktidarın bu sorunun çözülmesi mesuliyetini taşıdığı, aksi halde ülkenin kan gölüne döneceği ikazını yaptı.

Muhalefetteki en güçlü parti olan Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) ise birlik hükümeti teklifinin ardından geçici hükümet önerisini de reddederken Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa etmesi konusundaki ısrarını sürdürdü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ağabeyi Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında tüm bakanların istifasını sunmasının ardından, Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal da istifa ettiğini duyurmuştu.

Sri Lanka'da Rajapaksa ailesinin etkisi

Yaklaşık 20 yıldır ülke siyasetini domino eden Rajapaksa ailesi, 2020'de Mahinda Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Halk Cephesi Partisi'nin parlamentodaki 225 sandalyeden 145'ini elde etmesiyle ülke iradesindeki etkisini artırdı.

Kabinenin kilit pozisyonlarını Rajapaksa ailesi üyeleri doldururken Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ağabeyi Başbakan Mahinda Rajapaksa 2005-2015 arasında da Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

2019'da Devlet Başkanı seçilen mevcut Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ise aynı dönemde Savunma ve Kentsel Gelişim Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar ve kitlesel gösterilerin ardından aile mensuplarından Maliye Bakanı Basil Rajapaksa ve Tarım Bakanı Chamal Rajapaksa'nın yanı sıra başbakanın oğlu olan Spor Bakanı Namal Rajapaksa da istifa eden aile üyeleri arasında yer aldı.

Sri Lankalılar kabine değişikliğine tepkili

1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'da halk, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın halen görevde kalarak, yeni bakanların atanmasını "anlamsız" olarak nitelendiriyor.

Ülkenin birçok kentinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokaklara dökülen Sri Lankalılar, Twitter'da, "BlackMonday", "GoHomeGota" hashtagleri açarak, Rajapaksa'nın istifasını istiyor.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.