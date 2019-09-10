Son Dakika Haberleri: Son dakika... Süleyman Turan'ın ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı...İki gün önce...
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Son dakika... Süleyman Turan'ın ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı...İki gün önce...

1 saat önce

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Turan'ın cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Süleyman Turan'ın ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı...İki gün önce..., System.String[]

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Turan'ın cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.


Acı gerçek ortaya çıktı


Süleyman Turan'ın kapıdaki gazeteleri almamasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı.


Süleyman Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.


'Beni Kalamış'a gömün'


Kalamış aşığı olan Süleyman Turan'ın her defasında dostlarına, "Ben Kalamış aşığıyım beni Kalamış'a gömün" dediği öğrenildi.


CENAZESİ YARIN


Süleyman Turan'ın komşusu Sinem Akıneri, "Süleyman abi bizim hayatımızda çok güzel bir yeri olarak kalacak. Benim sınıf arkadaşımdı. Öyle takılırdık birbirimize. Eşim ve benim çok çok iyi arkadaşımdı. Çok neşeli, son derece beyefendi, çocukla çocuk, büyükle büyük olan birisiydi. Herkes tarafından seviliyordu. Yolda yürürken fotoğraf çekilmek için çevirirlerdi. Bizim topraklarda bu işler hüzünlü bitiyor nedense. Dilerim ki gittiği yerde mutlu olur" dedi.


"Onu çok çok iyi hatırlayacağız" diyen Akıneri, "Her zamanda çok seveceğiz. En son bir hafta on gün kadar önce görüşmüştük. Bir hastalığı vardı. O hastalığın yaş ile beraber belki bir takım zorluklarını yaşamaya başlamış olabilir. Çok dinç bir adamdı. Ne yaşlı nede hasta psikolojisi hiçbir zaman onda olmadı. Gayet dirayetli bir insandı. Bizimle de çok konuşmak istemezdi bu tarz şeyleri. Her ölüm erken ama bizim için çok daha erken. Çünkü çok sevdiğimiz biri olduğu için.  Cenazenin yarın öğlen Şakirin Camii'nden kaldırılacağı söylendi. Cenazenin şu anda Adli Tıp'ta olduğunu söylediler. Sanırım evde yalnız olduğundan, komşuları evden bir ses alamadıkları için polis çağırmış olabilir. Arkadaki evlerin güvenliği de bu bilgiyi verdiler bize" şeklinde konuştu.

Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kalp Krizi, Polis, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:10 
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