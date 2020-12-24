Son Dakika | Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri: "Rejim ve müttefikleri, İdlib'e yönelik askeri operasyon konusunda ısrarcı" - Son Dakika

Son Dakika | Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri: "Rejim ve müttefikleri, İdlib'e yönelik askeri operasyon konusunda ısrarcı"

24.12.2020 11:57

Son dakika haber... MUHAMMED YUSUF/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Dr. Nasır Hariri, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yönelik yeni saldırılar konusunda ısrarcı olduğunu belirterek önceliklerinin bölgenin rejimin...

MUHAMMED YUSUF/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Dr. Nasır Hariri, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yönelik yeni saldırılar konusunda ısrarcı olduğunu belirterek önceliklerinin bölgenin rejimin eline düşmesini engellemek olacağını söyledi.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Hariri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İdlib'deki son duruma ilişkin Hariri, "Rejim ve müttefikleri, terörle mücadeleyi bahane ederek İdlib'e yönelik askeri operasyon konusunda ısrarcı." dedi.

Hariri, "Rejimin İdlib'e yönelik operasyonundan hiçbir şüphemiz yok. Bizim ilk önceliğimiz, bölgenin rejimin eline düşmesini engellemek olacak. Rejimin bu düşüncesinin 2021'de karışılacağımız en büyük zorluk olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Anayasa çalışmalarına "Rusya engeli"

Hariri, Cenevre'de bu ay başında dördüncüsü gerçekleştirilen anayasa toplantılarında gelinen noktayla ilgili şunları söyledi:

"Rusya, Anayasa Komitesinin istediği hedeflerden uzaklaştığını görünce işleri bulandırmaya çalıştı. Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında çalışan bir komiteyi istemeyen Rusya, aksine silah zoruyla sahada çalışan bir uzlaşı komitesi kurmaya çalışıyor.

Anayasa sürecinin, sahada etkin olan Rusların istediği şekilde seyretmesinden dolayı kaygılıyız. Uluslararası toplum meşgul. Dolaysıyla uluslararası çabaların Rusya'nın vizyonuna meyilli olduğunu görüyoruz."

Suriye Anayasa Komitesi 5. tur toplantılarının 25 Ocak 2021'de başlamasının planlandığını vurgulayan Hariri, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu toplantının belirlenen tarihte yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmış değil. Anayasanın temel ilkeleri, toplantının temel gündemi olacak." dedi.

Hariri, Esedsiz bir siyasi çözüm istediklerine işaret ederek "Anayasa taslağında anlaşmaya varılsa bile Suriye'de siyasi sürecin inşasındaki temel taş, geçiş yönetimiyle başlayacak. Geçiş yönetimi olmadan milyonlarca mülteci dönmeyecek. Mevcut rejim varken, terörle mücadele de mümkün değildir." diye konuştu.

Esed rejiminin siyasi çözüme yanaşmadığının altını çizen Hariri, rejimin başkanlık seçimlerine hazırlandığını ve bunun yasal olmadığını kaydetti.

Fırat'ın doğusundaki son durum

SMDK Başkanı Hariri, Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yaşanan son gelişmeler hakkında, "PKK ile bağlarını koparmayan SDG, Suriye halkına karşı uygulamalarından ve federalizm düşüncesinden vazgeçmiyor." dedi.

Hariri, YPG/PKK'nın güdümündeki SDG'nin, 2019'da imzalanan Türkiye-ABD ve Türkiye-Rusya mutabakatları gereği çıkması gereken bölgelerden çekilmemesi üzerine Türkiye ve SMO'nun mutabakatların yerine getirilmesi uyarısında bulunduğunu söyledi.

M4 kara yolu üzerindeki Ayn İsa ve çevresindeki bölgelerde SMO ve YPG/PKK arasındaki çatışmalara açıklık getiren Hariri, "SDG'nin saldırılar ve gizli hücreler yoluyla başvurduğu kışkırtmalar üzerine askeri operasyonlar başladı. SDG'nin kurtarılmış bölgelerdeki güvenliği hedef alması üzerine Ayn İsa çevresindeki bazı köyler kurtarıldı." ifadesini kullandı.

"Eğer SDG, bu bölgelerden çekilmez ise durumlar tüm seçeneklere açık ve önümüzdeki günlerde askeri operasyonlar genişleyebilir." diyen Hariri, uluslararası toplumu, PKK'nın Suriye'den çıkarılması konusunda Türkiye ve SMDK gibi ciddi bir tutum sergilememekle suçladı.

ABD'de seçilen yeni yönetime "SDG" uyarısı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin Suriye meselesine etkisi hakkında Hariri, "ABD yönetiminden, Amerika'nın Orta Doğu, Suriye'deki yaklaşımı ve politikalarının değişmeyeceği, önceliklerinin DEAŞ ile mücadele ve İran'ın Suriye'den çıkarılması, BM tarafından desteklenen siyasi sürece katkı sağlayacaklarını duyduk." dedi.

Hariri, ABD'nin İran'la yeni müzakerelere girmesi veya yeni bir anlaşmaya varmasının, İran'ın Suriye'deki nüfuzunun artmasına yol açacağını savundu.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden yönetimine uyarılarda bulunan Hariri, "Önceki yönetim (Trump yönetimi) ile SDG arasında iyi bir ilişki vardı. SDG'ye verilecek herhangi yeni bir destek, bölgede çözüme ulaşılmayı gerçek anlamda engelleyecektir." ifadesini kullandı.

Son Dakika | Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri: Rejim ve müttefikleri, İdlib'e yönelik askeri operasyon konusunda ısrarcı
Son Dakika | Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri: Rejim ve müttefikleri, İdlib'e yönelik askeri operasyon konusunda ısrarcı
Son Dakika | Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri: Rejim ve müttefikleri, İdlib'e yönelik askeri operasyon konusunda ısrarcı
Son Dakika | Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri: Rejim ve müttefikleri, İdlib'e yönelik askeri operasyon konusunda ısrarcı

Amerika Birleşik Devletleri, Devrimci, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Suriye Muhalefeti Başkanı Hariri: 'Rejim ve müttefikleri, İdlib'e yönelik askeri operasyon konusunda ısrarcı' - Son Dakika


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